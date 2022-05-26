Интересная информация из оркостана

С утра 25 мая министерство обороны рф потребовало от казачьих организаций немедленной поставки добровольцев для отправки в Украину. Ниже письмо, которое разослал помощник войскового атамана войскового казачьего общества центрального казачьего войска Юрий Коршунов.

«Господа атаманы, здорово ночевали!

Перед войском поставлена важная и срочная к исполнению задача. Контроль за ней будет на самом высоком уровне! Необходимо срочно оповестить свои подразделения и собрать установленные документы с желающих принять участие в СВО. Требования к кандидатам: мужчины, до 50 лет, опыт службы необязателен, без хронических заболеваний, отсутствие судимости. Подписывается полноценный контракт военнослужащего МО. На 6 месяцев, из которых первый - на обучение и слаживание. Вся служба в составе штатного подразделения МО. Полное вещевое обеспечение. Денежное довольствие - 150-200 в месяц при нахождении в зоне БД. При участии в непосредственных БД существенная надбавка. Страховые суммы те же. Выдаётся удостоверение ветерана БД. Списки установленного образца у вас есть. Присылать общим списком от свой области на ххххххх@vko-ckv.ru (http://%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85@vko-ckv.ru/). Срочно! Я на связи. Можете предложить всем тем, кто не смог поехать в первом наборе».

Мы настоятельно не рекомендуем записываться и принимать участие в боевых действиях против Украины. Набор связан с высокими потерями в тех частях, что находятся в Украине.

М-да, хорошо их наши покрошили на востоке, и я сомневаюсь, что найдётся много добровольцев отправиться на верную смерть в Украину.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14212

Новости портала «Весь Харьков»