Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:12
Просмотров: 169

Интересная информация из оркостана

Интересная информация из оркостана

С утра 25 мая министерство обороны рф потребовало от казачьих организаций немедленной поставки добровольцев для отправки в Украину. Ниже письмо, которое разослал помощник войскового атамана войскового казачьего общества центрального казачьего войска Юрий Коршунов.

«Господа атаманы, здорово ночевали!

Перед войском поставлена важная и срочная к исполнению задача. Контроль за ней будет на самом высоком уровне! Необходимо срочно оповестить свои подразделения и собрать установленные документы с желающих принять участие в СВО. Требования к кандидатам: мужчины, до 50 лет, опыт службы необязателен, без хронических заболеваний, отсутствие судимости. Подписывается полноценный контракт военнослужащего МО. На 6 месяцев, из которых первый - на обучение и слаживание. Вся служба в составе штатного подразделения МО. Полное вещевое обеспечение. Денежное довольствие - 150-200 в месяц при нахождении в зоне БД. При участии в непосредственных БД существенная надбавка. Страховые суммы те же. Выдаётся удостоверение ветерана БД. Списки установленного образца у вас есть. Присылать общим списком от свой области на ххххххх@vko-ckv.ru (http://%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85@vko-ckv.ru/). Срочно! Я на связи. Можете предложить всем тем, кто не смог поехать в первом наборе».

Мы настоятельно не рекомендуем записываться и принимать участие в боевых действиях против Украины. Набор связан с высокими потерями в тех частях, что находятся в Украине.

М-да, хорошо их наши покрошили на востоке, и я сомневаюсь, что найдётся много добровольцев отправиться на верную смерть в Украину.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14212

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Норвегія допоможе з розмінуванням України
Сегодня 09:55    50
У Німеччині судять бізнесмена за порушення санкцій ЄС проти росії
Сегодня 09:44    66
Православна церква України зробила два сильні ходи
Сегодня 09:32    102
з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею
Сегодня 09:20    102
Взгляд со стороны: Джо Инвуд, Би-би-си, Киев: "Количество всегда переходит в качество"
Сегодня 09:20    101
Опозиція звинуватила уряд Шольца у невиконанні обіцянок щодо поставок зброї — Welt
Сегодня 09:08    95
Обвал рынка криптовалют: в Минцифры назвали потери Украины
Сегодня 08:56    107
СБУ ліквідувала схему незаконного експорту державного лісу через підсанкційні компанії Фірташа
Сегодня 08:45    90
Економіка ЄС на фоні війни (КАРТА)
Сегодня 08:33    93
Італія, Угорщина та Кіпр хочуть мирних переговорів між Україною та Росією
Сегодня 08:22    127
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 