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Интернет-мошенники в Украине подделывают сайты официальных магазинов

Интернет-мошенники в Украине подделывают сайты официальных магазинов

В поисках скидки вы рискуете переплатить. В интернете увеличилось количество псевдосайтов, предлагающих приобрести одежду, технику или мебель по заниженной цене. Визуально страницы магазинов похожи на оригинальные, поэтому попасть на крючок к мошенникам – элементарно. Как перехитрить аферистов выясняли новости "Сегодня.

Редактор утренних новостей "Сегодня" Антон Буйницкий успел сделать скриншоты переписки с псевдодилером, который якобы продает популярные устройства для курения. Заказал такой на первом попавшемся сайте, который выдала поисковая система. Никаких сомнений не возникло.

"Сайт выглядел достаточно легальным, солидным, вполне работающим. Конечно же, с меня потребовали предоплату за устройство в размере 1700 гривен. Когда я ее совершил, вместо обещанной в течение часа отправки товара все пропали – в рабочее время", – рассказывает Антон.

На сканах экрана телефона сохранилась квитанция об оплате за товар и переписка с обещаниями вот-вот его отправить. Менее чем через сутки аферисты удалят все диалоги и заблокируют номера клиента. Новости "Сегодня" пытаются дозвониться по указанным на сайте номерам. Гудки идут, но ни по одному из трех номеров никто не отвечает.

Такой сценарий – совсем не новый, предупреждают в Союзе потребителей Украины. И подсказывают, как перехитрить мошенников, которые прячутся по ту сторону мониторов.

"На сайт зашли, смотрим, есть ли физический адрес – это первое, что говорит, существует ли он вообще. Если есть физический адрес – задаете следующий вопрос: я живу в вашем городе, могу ли я самовывозом подъехать и забрать технику. И не важно, что вы там не живете. Если предприниматель говорит "да", это означает, что там хоть кто-то есть", – советует исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов.

А если вас обманули, составляйте заявление в полицию. Не только по месту жительства, но и в киберотдел. Жалобы, кстати, принимают онлайн.

"Сделать поддельный сайт – это супердешево и супербыстро. И мошенники этим пользуются, подделывают прямо с тем самым дизайном, как у оригинальных сайтов. Мы проверяем такие сайты часто. Это у нас как у специалистов занимает около получаса", – отмечает эксперт по цифровой безопасности Максим Луночкин.

Отсутствие комментариев или отзывов о заказанном товаре, его удивительно низкая стоимость и ошибки в ответах оператора – это все поводы усомниться в честности интернет-продавцов. Также не спешите платить, если деньги предлагают перевести на карточку частного лица.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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