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Ирак накрыла масштабная песчаная буря

Ирак накрыла масштабная песчаная буря

В стране не работают международные аэропорты, учебные заведения и госучреждения. Местные жители стараются не выходить из дома.

Ожидается, что видимость может упасть до отметки порядка 100 метров, а скорость ветра будет достигать 40-50 км/ч.

Песчаные бури не прекращаются более месяца. После одной из особенно мощных в начале мая к медикам с жалобами на удушье за сутки обратились более 5 тысяч человек, один - скончался.

Источник: https://t.me/u_now/50263

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