Иран: яйца не спасут Хаменеи?

Начавшиеся накануне Нового года протесты в Иране не утихают по сегодняшний день, распространяясь по всей стране. Между тем, из-за праздников они выпали из внимания наших СМИ и многим не совсем понятно, что там происходит и каковы первопричины.

Как известно, Иран относится к так называемой категории стран-изгоев. Страна обложена рядом санкций и с её правительством контакты цивилизованного мира сведены к минимуму. Хотя, не так давно ситуация в корне менялась, причем достаточно стремительно.

После завершения переговоров с Тегераном о приостановке его ядерной программы Запад снял ряд ограничений и для Исламской Республики стали вырисовываться довольно радужные перспективы. Заключались контракты на поставку нефти и газа в Европу, Тегеран заказывали самолеты, Рухани встретился с Папой Римским… Однако.

Однако реваншистские амбиции религиозной тирании взяли верх, и Тегеран направил освободившиеся ресурсы не на улучшение благосостояния населения, а на распространение своего влияния в регионе, принимая участие во всех ближневосточных конфликтах. Сирия и Йемен – горячие точки продолжающие полыхать благодаря как финансовой, так и военной поддержке Ирана. КНДР – ещё одна страна изгой получающая помощь из Исламской республики.

В итоге, с 2016 года на Иран вновь стали накладывать санкции и на прошлой неделе телевизор больше не смог сдерживать людей, для большинства из которых цветное телевидение это невероятная роскошь и несбыточная мечта.

На сегодняшний день волнения охватили большую часть Ирана, от столицы Тегерана, до провинциальных городов, таких как Решт, где полиция отказалась разгонять протестующих, Неджефабад, где полиция понесла первые серьезные потери, Кехдериджан, где была сожжена штаб-квартира подразделения КСИР, Исфахан, где впервые женщины вышли на протесты наравне с мужчинами и т.д.

Правительство Ирана же в срочном порядке начало импортировать в страну продукты питания. В частности, импортируют в авральном порядке 19 тыс тонн яиц, относящихся к дефицитному продукту в стране занимающей 4-е место в мире по запасам нефти и 2-е место по запасам природного газа.

Аяттолла Хаменеи пытается подавить протесты яйцами? Возможно, но пока количество выходящих на улицу людей растет, а самого аяттоллу никто не видел уже пятый день к ряду. В Ростове или в другом городе, пока неизвестно, но видимо именно этим все и закончится.

Проблема же протестов заключается в том, что у людей нет политических лидеров. Координация осуществляется по социальным сетям (которые власти пытаются лихорадочно блокировать), а так в режиме сарафанного радио. Основное действо протестов переносят на ночь, когда полиция менее активна.

Единственное что известно о координирующих структурах, так это то, что к ним относится группа МЕК, о которой практически нечего неизвестно, за исключением того, что среди студенческого движения у неё имеется более двух тысяч координаторов. То есть, структура одновременно имеет как массовое распространение в студенческой среде, но при этом максимально закрыта.

Источник: livejournal.com

Автор: zloy-odessit

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