Иран не взял на себя правовую ответственность за катастрофу самолета МАУ

Иран специально затягивает передачу черных ящиков с украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев и был сбит в Тегеране в январе 2020 года. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, существует несколько параллельных «треков» вокруг указанной катастрофы.

Первый — это техническое расследование, которое происходит на базе 13 приложения Чикагской конвенции. В этом случае Иран, у которого нет сертифицированного оборудования, должен незамедлительно передать бортовые самописцы для расшифровки любой третьей стране. Поскольку в Украине тоже нет таких средств, она инициировала переговоры с французской стороной, которая дала предварительное согласие на ​​расшифровку «черных ящиков».

Поскольку не существует никаких предпосылок для дальнейшего откладывания расшифровки указанных самописцев, то единственной преградой для передачи ящиков для расшифровки является отсутствие политической воли Ирана, — выразил уверенность замглавы МИДа.

Также Иран, по словам Енина, отказывается отвечать и на другие вопросы.

Второй трек — это уголовное расследование, которое может происходить в двух разных форматах: обмен запросами о международной правовой помощи и совместная следственная группа.

«Украинская сторона несколько раз направляла запросы о международной правовой помощи в иранской стороны — никакого содержательного ответа нами не получено», — рассказал Енин.

Он отметил, что хотя Иран признал, что пассажирский самолет авиакомпании МАУ был сбит их ракетой, однако до сих пор не взял на себя международную ответственность за катастрофу.

«Мы вынуждены пользоваться расплывчатыми формулировками Тегерана, в которых утверждается, что самолет сбит иранской военной ракетой. Однако на сегодня говорить, что Иран взял на себя международную правовую ответственность за сбитие «Боинга», не приходится. Иранская сторона всячески пытается доказать факт, что катастрофа произошла вследствие человеческой ошибки», — заявил замминистра.

При этом, по словам Енина, Украина настаивает, что говорить о причинах крушения самолета можно будет только после завершения расследования.

«Мы считаем, что телегу нельзя ставить перед лошадьми и, соответственно, говорить о причине можно будет только после того, как будет полностью завершено как техническое, так и уголовное расследование и будут прояснены абсолютно все обстоятельства указанной трагедии», — резюмировал дипломат.

Источник: sprotyv.info

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