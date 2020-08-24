Иран обнародовал данные из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

В Тегеране сказали, что попало на запись

Организация гражданской авиации Ирана обнародовала данные из "черных ящиков" украинского пассажирского самолета МАУ, который был сбит у Тегерана в январе 2020 года.

В частности, на пресс-конференции 23 августа руководитель организации Торадж Декани раскрыл некоторую информацию, полученную с диктофона в кабине и регистратора данных полетов, передает агентство Tasnim News.

Чиновник отметил, что президент Ирана приказал обнародовать данные об украинском самолете с полной прозрачностью.

Так, следственно-оперативная группа установила, что самописец прекратил запись полетных данных в 6:14 утра по местному времени из-за попадания обломков первой ракеты в самолет.

При этом известно, что до взрыва все происходило в обычных условиях.

"Черный ящик" зафиксировал все звуки в кабине в течение 19 секунд после взрыва ракеты, а двигатели не перестали работать сразу.

Как следует из записей, экипаж из трех человек пытался контролировать ситуацию и управлять самолетом до последнего момента.

Также разговор в кабине свидетельствует об электрических проблемах, поэтому было решено включить дополнительный блок питания.

По экспертным данным, изнутри пассажирского салона не долетали никакие звуки, а разговоры и реакция экипажа свидетельствуют об их физическом здоровье в момент полета.

Декани отметил, что, поскольку запись в кабине завершилась через 19 секунд после взрыва, а вторая ракета достигла самолета минимум через 25 секунд после первого взрыва, невозможно проанализировать ее влияние на самолет.

Как известно, в конце июля 2020 года Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции завершило расшифровку "черных ящиков" сбитого в Иране пассажирского лайнера МАУ.

Напомним, пассажирский самолет "МАУ" был сбит иранскими ракетами после взлета в воздушном пространстве Тегерана 8 января, в результате чего погибли все 176 человек на борту.

Позже Иран заявил, что его силы "случайно" сбили самолет.

24 июля международная группа в Париже завершила предварительный следственный анализ данных, извлеченных из "черных ящиков" самолета.

9 августа министр транспорта и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что окончательный отчет о катастрофе украинского самолета будет опубликован в ближайшее время.

Источник: delo.ua

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