Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 69

Иран обнародовал данные из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Иран обнародовал данные из черных ящиков сбитого самолета МАУ

В Тегеране сказали, что попало на запись

Организация гражданской авиации Ирана обнародовала данные из "черных ящиков" украинского пассажирского самолета МАУ, который был сбит у Тегерана в январе 2020 года.

В частности, на пресс-конференции 23 августа руководитель организации Торадж Декани раскрыл некоторую информацию, полученную с диктофона в кабине и регистратора данных полетов, передает агентство Tasnim News.

Чиновник отметил, что президент Ирана приказал обнародовать данные об украинском самолете с полной прозрачностью.

Так, следственно-оперативная группа установила, что самописец прекратил запись полетных данных в 6:14 утра по местному времени из-за попадания обломков первой ракеты в самолет.

При этом известно, что до взрыва все происходило в обычных условиях.

"Черный ящик" зафиксировал все звуки в кабине в течение 19 секунд после взрыва ракеты, а двигатели не перестали работать сразу.

Как следует из записей, экипаж из трех человек пытался контролировать ситуацию и управлять самолетом до последнего момента.

Также разговор в кабине свидетельствует об электрических проблемах, поэтому было решено включить дополнительный блок питания.

По экспертным данным, изнутри пассажирского салона не долетали никакие звуки, а разговоры и реакция экипажа свидетельствуют об их физическом здоровье в момент полета.

Декани отметил, что, поскольку запись в кабине завершилась через 19 секунд после взрыва, а вторая ракета достигла самолета минимум через 25 секунд после первого взрыва, невозможно проанализировать ее влияние на самолет.

Как известно, в конце июля 2020 года Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции завершило расшифровку "черных ящиков" сбитого в Иране пассажирского лайнера МАУ.

Напомним, пассажирский самолет "МАУ" был сбит иранскими ракетами после взлета в воздушном пространстве Тегерана 8 января, в результате чего погибли все 176 человек на борту.

Позже Иран заявил, что его силы "случайно" сбили самолет.

24 июля международная группа в Париже завершила предварительный следственный анализ данных, извлеченных из "черных ящиков" самолета.

9 августа министр транспорта и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что окончательный отчет о катастрофе украинского самолета будет опубликован в ближайшее время.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: иран

Читайте ещё:

США арестовали танкеры с иранским топливом для Венесуэлы: подробности
15.08.2020 09:22    224
Иран выплатит компенсации за сбитый самолет МАУ после завершения расследования
03.08.2020 10:32    168
Новый взрыв в Иране, пострадала электростанция
20.07.2020 07:19    198
Збиття літака МАУ: Іран заявив про помилку під час налаштування радара
13.07.2020 10:27    296
Взрыв на ядерном объекте Ирана: стало известно, кто мог совершить диверсию
08.07.2020 09:23    345
Університет в Ірані покарав студентів, які вшановували загиблих зі збитого українського літака
26.06.2020 07:31    302
Иран не взял на себя правовую ответственность за катастрофу самолета МАУ
16.06.2020 11:35    282
Financial Times: «Иран пытался увеличить содержание хлора в питьевой воде израильтян»
02.06.2020 11:29    287
Иран до сих пор не отдал "черные ящики" сбитого самолета МАУ
01.06.2020 11:11    206
Франция, Британия и Германия сожалеют об отказе США от ядерных ограничений для Ирана
31.05.2020 13:00    264
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 