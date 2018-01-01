ИРАН сотрясают массовые акции протеста. Есть жертвы

Многие комментаторы обратили внимание на то, что российские СМИ обходят стороной события в Иране, хотя всегда очень внимательны к любым, даже ничтожно мелким акциям в Европе или в США.

Чекистские телеканалы предпочитают рассказывать про Инстаграм Кадырова, а не про массовые акции в Иране, которые уже привели к жертвам.

Напомним, что в Иране уже четвертные сути продолжаются многотысячные акции протеста. Власти призвали не участвовать в «незаконных митингах». Несмотря на это антиправительственные протесты в субботу вновь прошли в городах страны в том числе в Тегеране. За последние трое суток арестованы десятки человек из числа демонстрантов, выступающих против коррупции и падения уровня жизни.

Власти запугивают население, угрожая тем, что участники митингов «создадут проблемы для самих себя и других граждан». Режим шиитских мулл обвиняет в разжигании протестных настроений «контрреволюционеров» и «иностранных агентов».

Комментаторы сообщают, что акции в поддержку режима, прошедшие в некоторых городах Ирана 30 декабря, не изменили ситуацию. Минувшей ночью протестные выступления людей продолжились ВИДЕО.

Противостояние в Иране уже привело к первым жертвам. В городе Доруд были убиты не менее 2 демонстрантов. По другим данным погибших 4 человека. Власти тут же объявили, что их убили «иностранные агенты». Между тем сами протестующие обвинили в убийстве демонстрантов полицейских. Некоторые источники сообщили, что толпы людей атаковали базу полиции и спецслужб и подожгли их ВИДЕО.

В воскресенье утром в эфире государственного ТВ выступил замгубернатора иранской провинции Лурестан Хабибулла Ходжастепур. Он подтвердил данные о гибели 2 демонстрантов и ранении 6 человек, но уверяет, что полиция к этому непричастна.

Он заявил, что полиция якобы не стреляла по толпе. «В субботу вечером в Доруде проходила незаконная акция протеста, и на улицы вышло некоторое число людей, которые послушались призывов от враждебно настроенных групп, что в итоге привело к столкновениям», утверждал чиновник.

СМИ сообщают, что в Араке, в центральной части Ирана протестующие подожгли штаб-квартиру проправительственной организации Басидж - иранской полувоенной группировки, входящего в состав КСИР.

В столице страны Тегеране большое количество демонстрантов собираются на площади Азади, которую покинули многие полицейские.

В Мешхеде, втором по величине городе Ирана, демонстранты сожгли полицейский мотоцикл в ходе стычки с полицией, зафиксированной на видео.

Это самые крупные акции протеста в Иране с 2009 года.

Массовые антиправительственные акции протеста начались в Иране в минувший четверг. Первоначально требования демонстрантов были социальными - они были недовольны низкими доходами. Однако затем все чаще стали звучать политические требования: недовольство выделением денег на агрессию против Сирии и взяточничеством. Демонстрации прошли в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште и других населенных пунктах Ирана.

Тем временем чекистский мессенджер Telegram заблокировал крупнейший оппозиционный канал (более 1 млн. подписчиков), чтобы демонстранты не могли координировать свои действия. Офицер ФСБ Дуров объяснил блокировку оппозиционного канала тем, что его якобы использовали для призыва к насилию. (Эта информация к размышлению для тех, кто еще верит, что Telegram независимый и безопасный для общения).

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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