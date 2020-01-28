Иранские военные пытались скрыть истинную причину катастрофы лайнера МАУ

Иранские военные из КСИР, которые впоследствии взяли на себя ответственность за уничтожение 8 января 2020 года украинского самолета Тегеран-Киев, пытались скрыть свою ошибку от центральных властей Ирана.

Иранские военные три дня скрывали от высшего руководства страны, включая президента Хасана Роухани, информацию о причастности к крушению самолета МАУ, пишет The New York Times.

В своем материале «Анатомия лжи: как Иран скрывал крушение авиалайнера», журналисты восстановили хронологию первых дней после авиакатастрофы. Перевод статьи опубликовал украинский сайт «Зеркало недели».

Решение скрывать информацию было принято командованием Корпуса стражей Исламской революции спустя несколько минут после атаки; когда военные поняли, что сбили не американскую ракету, а по пассажирский самолет.

Первым высокопоставленным офицером, узнавшим о сбитии «Боинга», стал командующий ВКС Амир-Али Хаджизаде. Он сообщил о случившемся командующему ПВО Абдулрахиму Мусави, начальнику Генштаба ВС Ирана Мохаммаду Багери и командующему КСИР Хоссейну Салами.

Хаджизаде посоветовал бригадным генералам не сообщать командирам подразделений противовоздушной обороны о случившемся в интересах «национальной безопасности Ирана».

Военнослужащие подразделения, выпустившего ракеты по украинскому «Боингу», были изолированы и получили приказ ни с кем не разговаривать.

Бригадные генералы КСИР создали секретный следственный комитет, начавший собственное расследование авиакатастрофы. Эксперты по кибербезопасности даже изучали версию о взломе системы ПВО Ирана Израилем или Соединенными Штатами.

Но к вечеру 8 января группа убедилась в том, что самолет был сбит из-за человеческой ошибки. Тогда же о причастности военных к крушению рейса PS752 доложили аятолле Али Хаменеи, который также является верховным главнокомандующим КСИР.

Тем не менее, эту информацию продолжали скрывать от президента Роухани, других высокопоставленных чиновников и общества.

Командование КСИР дискутировало о том, не сохранять ли данные о причине крушения «Боинга» в тайне вплоть до расшифровки «черных ящиков» самолета. Растянувшийся на месяцы процесс помог бы Ирану выиграть время на нейтрализацию негативных политических последствий авиакатастрофы.

В это время Хасан Роухани несколько раз пытался дозвониться до командования Корпуса стражей Исламской революции, но ему не отвечали.

«Правительство звонило вооруженным силам напрямую, спрашивая, что произошло, но ответ на все вопросы был один: ни одной ракеты запущено не было», — рассказал спикер правительства Ирана Али Рабии.

Днем 10 января Роухани сообщили о том, что украинский самолет сбили иранские военные. После чего тот потребовал признать ответственность Ирана за крушение рейса PS752, пригрозив уйти в отставку, если это не будет сделано.

Источник: sprotyv.info

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