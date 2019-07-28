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ИС: шахтеры «днр» готовятся к акциям протеста

ИС: шахтеры «днр» готовятся к акциям протеста

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», среди персонала шахты «Комсомолец Донбасса» лавинообразно нарастает недовольство уже, по крайней мере, 2-х месячной задолженностью по заработной плате. Ряд рабочих и активистов из числа персонала шахты высказывают в открытую готовность протестовать.

Кроме того, обогатительная фабрика ТОО «ДонРосУголь» (бывшая украинская горно-обогатительная фабрика «Червона зоря») из-за отсутствия финансирования текущей деятельности и рынка сбыта своей продукции, остановила производственную деятельность. Персонал отправлен в неоплачиваемый вынужденный отпуск.

Источник: sprotyv.info

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