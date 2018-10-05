Исчезнувшая китайская актриса Фань Бинбин вышла на связь после слухов о похищении

37-летняя китайская актриса Фань БинБин в последние недели переполошила весь мир: поклонники звезды «Людей Икс» заметили, что она не выходила в социальные сети и не появлялась на публике с начала лета.



Одна из самых популярных актрис Китая была оштрафована на $70 млн за уклонение от выплаты налогов — такой информацией ответили власти Китая на все разрастающуюся вокруг изчезновения Фань Бинбин волну слухов. Как сообщило агентство Xinhua, сумма налогов, которую задолжала актриса, при этом равна $37 млн.



Вышла на связь и сама актриса. На платформе Weibo она опубликовала письмо с извинениями — свое первое медиавыступление со 2 июня.



"Я недостойна доверия общества и подвела любящих меня фанатов. Обещаю, что сделаю все, чтобы преодолевать все сложности и найти средства, чтобы заплатить налоги и штрафы", — раскаялась Фань. Сейчас этот пост собрал уже более 200 тыс. комментариев и около 1,5 млн лайков.



После исчезновения Фань Бинбин о ее судьбе много говорили и китайские, и мировые таблоиды. Выдвигались гипотезы, что она помещена под домашний арест или даже похищена и подвергается пыткам.

Источник: showdream.org

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