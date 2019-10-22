Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:49
Просмотров: 75

Искали взрывчатку в нескольких ВУЗах и жилом доме: полиция окончила поиски взрывного устройства

Утро студентов и преподавателей сегодня началось с сообщения о заминировании и эвакуации.

Информация о закладке взрывчатки сразу в трех университетах города на этот раз поступила на электронную почту полиции.

Виктория, студентка исполнительно-музыковедческого факультета ХНУИ им. Котляревского

Мы зашли в 9 утра, потому что у нас пара была, потом где-то в половину десятого нам сказали, что пришло сообщение о том, что здание заминировали, и всех вывели

Искали взрывчатку следственно-оперативные группы Шевченковского и Киевского отделов полиции вместе со специалистами взрывотехнического управления в медицинском университете на проспекте Науки, педагогическом - по улице Алчевских и на площади Конституции - в университете искусств. Здесь студенты уже сбились со счета - их ВУЗ минируют чаще всего.

Виталий и Эрник, студенты оркестрового факультета ХНУИ им. Котляревского

3-4 раза минировали, ну, сначала летом начали минировать, потом уже во время сессии как раз, а потом - так. Да кто угодно может так баловаться. - Кто-то сессию, наверное, не сдал или предсессионную. - Не, правда, мысли просто разные на этот счет, поэтому, ну, а утверждать что-то мы не можем и не хотим

Владислав, студент оркестрового факультета ХНУИ им. Котляревского

Увидел, что просто толпа людей, мне друзья сказали, что как всегда университет заминирован, приехал подождать и дальше идти заниматься. Я, кстати, ни разу не попадал, я только слышал о том, что заминировано, а так - не попадал

По информации правоохранителей, всего из-за сообщений о заминировании сегодня были эвакуированы более полутысячи человек.

Также специалисты обследовали более 9 тысяч квадратных метров помещений и 3 тысяч квадратных метров прилегающей территории. Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 