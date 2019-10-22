Искали взрывчатку в нескольких ВУЗах и жилом доме: полиция окончила поиски взрывного устройства

Утро студентов и преподавателей сегодня началось с сообщения о заминировании и эвакуации.

Информация о закладке взрывчатки сразу в трех университетах города на этот раз поступила на электронную почту полиции.

Виктория, студентка исполнительно-музыковедческого факультета ХНУИ им. Котляревского

Мы зашли в 9 утра, потому что у нас пара была, потом где-то в половину десятого нам сказали, что пришло сообщение о том, что здание заминировали, и всех вывели

Искали взрывчатку следственно-оперативные группы Шевченковского и Киевского отделов полиции вместе со специалистами взрывотехнического управления в медицинском университете на проспекте Науки, педагогическом - по улице Алчевских и на площади Конституции - в университете искусств. Здесь студенты уже сбились со счета - их ВУЗ минируют чаще всего.

Виталий и Эрник, студенты оркестрового факультета ХНУИ им. Котляревского

3-4 раза минировали, ну, сначала летом начали минировать, потом уже во время сессии как раз, а потом - так. Да кто угодно может так баловаться. - Кто-то сессию, наверное, не сдал или предсессионную. - Не, правда, мысли просто разные на этот счет, поэтому, ну, а утверждать что-то мы не можем и не хотим

Владислав, студент оркестрового факультета ХНУИ им. Котляревского

Увидел, что просто толпа людей, мне друзья сказали, что как всегда университет заминирован, приехал подождать и дальше идти заниматься. Я, кстати, ни разу не попадал, я только слышал о том, что заминировано, а так - не попадал

По информации правоохранителей, всего из-за сообщений о заминировании сегодня были эвакуированы более полутысячи человек.

Также специалисты обследовали более 9 тысяч квадратных метров помещений и 3 тысяч квадратных метров прилегающей территории. Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.

Агентство Телевидения Новости