Исправить дефект, чтобы предотвратить аварию. В части Шевченковского района отключили отопление и горячую воду

Улица Алексеевская, 30. С самого утра здесь работает специальная бригада коммунальщиков – устраняют дефект на магистральном трубопроводе.

От этого трубопровода питается львиная доля Алексеевки, поэтому из-за ремонтных работ с 10 часов утра без отопления и горячей воды большинство потребителей в этом районе. Это, в частности, почти двести жилых домов, 9 школ и 3 медучреждения. Холодные батареи и в доме Анны.

Анна, местная жительница

Написала наш управляющий дома, что в 10-30 отключат и до 11-ти не будет. У нас тепло в квартире. У нас нагрето, вообще жарко. Но другие жильцы не довольны. У них холодно

Люди говорят, из-за довольно теплой погоды, холоднее в квартирах почти не стало. Хуже с отсутствием горячей воды в кранах, ведь не все имеют электрический водонагреватель.

Владимир, местный житель

Так еще не успело остыть. Мы просто гуляли с ребенком, зашли. Когда сильные морозы были вообще же сколько было порывов

Иван, местный житель

Сейчас нормально, пока нормально, холода не слышно, а в девять, то, конечно, будет

Утечку теплоносителя на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм в районе Алексеевского озера тепловики обнаружили сегодня ночью, рассказывает технический директор КП «ХТМ» Евгений Кауркин. Так, с учетом погоды, к работе приступили сразу. Более того, оперативность позволяет избежать масштабной аварийной ситуации.

Евгений Кауркин, директор технический КП «ХТМ»

Завжди після виникнення маленького за розміром дефекту, якщо його терміново не усунути, це призведе до більш вагомого пориву і вже в аварійному порядку треба буде відключати споживачів. Треба буде заново заповнювати будинки, а так ми зберегли воду.

Так как дефект не глобальный, отключение будет длиться только один рабочий день, добавляют в КП. Вернуть отопление тепловики обещают уже ночью.

Агентство Телевидения Новости