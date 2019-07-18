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Испугались: в ОРДО борятся со слухами, которые «распускает украинское подполье»

Испугались: в ОРДО борятся со слухами, которые «распускает украинское подполье»

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в «МГБ ДНР» продолжает циркулировать служебная информация о необходимости пресечения слухов (путем нахождения их источника) о якобы готовящихся «киевским режимом» по отношению к тем жителям оккупированных территорий, которые уже успели или планируют в ближайшее время обзавестись российским паспортом, репрессий.

По мнению руководства оккупационной охранки, эти деструктивные слухи распространяет пресловутое «украинское подполье».

Источник: sprotyv.info

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