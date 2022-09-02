Исследование установило самый распространенный нарратив российской пропаганды по поводу войны – наиболее активно его продвигают в Украине

Команда исследователей из 11 стран, в частности, «Детектора медиа», в течение июля 2022 анализировала сообщения в социальных сетях (в фейсбуке, твиттере, инстаграмме и телеграмме), чтобы выявить общие и отличные нарративы российской пропаганды.

Исследование установило, что утверждение «Украина проигрывает войну» является самым распространенным нарративом российской пропаганды по поводу событий великой войны, передаёт Детектор.media.

В Украине его распространение значительно превышает показатели зарубежных стран. За границей его продвигали в Чехии, Венгрии и русскоязычном контенте для стран Балтии. Никакого сообщения не зафиксировали в Северной Македонии, а также сегментах на латышском и эстонском.

Кроме этого большого нарратива, русский агитпроп распространяет группу очень близких по значению к нему месседжей. К примеру, в Венгрии продвигали месседж о том, что «русская армия добивается значительных успехов».

В Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Венгрии «победный» нарратив подменили месседжем, что «Запад знает, что Россия выиграет войну». Ещё один месседж этой группы – «Россия не воюет в полную силу». Больше сообщений о нём зафиксировали в Украине. Также он распространялся в Грузии, Северной Македонии, Словакии, Чехии, Венгрии и в русскоязычном контенте для стран Балтии.

«Вопреки здравому смыслу агитпроп распространял месседж, что «украинцы отказываются воевать». Его зафиксировали в информационном пространстве Эстонии (на эстонском языке), Словакии, Украине и русскоязычном контенте стран Балтии. В русскоязычном сегменте инфопространства стран Балтии и Грузии также распространяли месседж, который «Запад предложил Украине сдаться», – говорится в исследовании.

В рамках этого нарратива агитпроп пытался создать картину огромных потерь украинской армии, значительных и окончательных потерь украинской территории. Например, чехам показывали сюжеты о только что оккупированных городах, в которых якобы местные жители рады российским «освободителям», так что «победа России» неопровержимая.

Также российская пропаганда распространяет нарративы: «Украинская армия совершает военные преступления»; «Украинская власть коррумпирована и некомпетентна»; «Запад использует Украину для войны против России»; «украинцы — нацисты»; «Запад заставил Россию напасть на Украину»; «в Украине воюют иностранные наёмники»; мифы о «русском солдате — герое и освободителе»; «сообщение о преступлениях российской армии — неправда»; «Украина влечёт за собой мировой продовольственный кризис»; «Польша хочет аннексировать часть Украины»; «между политическим менеджментом Запада и Украины есть определенные недоразумения или напряжение».

В странах Балтии, а также в Грузии и Украине пропагандисты распространяли месседжи на доказательство тезиса, что действия России — превентивный удар, «иначе Украина первой напала бы на Россию».

В украинском информационном пространстве пропагандисты распространяли месседж, что «украинские власти имеют очевидный конфликт» и месседж, что «мобилизация в Украине происходит с нарушениями».

В Украине пропагандисты также пытались дискредитировать работу волонтеров, поэтому писали об их «коррумпированности», а чтобы оправдать собственные угрозы применения ядерного оружия, рассказывали, что якобы это Украина хочет применить ядерное оружие против России: «А на то, что такого оружия у нас нет, придумали, что деньги на нее собирают украинские волонтеры».

В июле было идентифицировано 1529 уникальных сообщений, содержащих дезинформацию или продвигавших нарративы российской пропаганды.

Исследование провел консорциум общественных организаций, где местная организация отвечала за сбор и обработку данных своей страны по общей методологии:

Болгария — «Analyses and Alternatives»,

Чехия — «Prague Security Studies Initiative»,

Эстония, Латвия, Литва – «Debunk.eu»,

русскоязычный контент в странах Балтии – «Civic Resilience Initiative»,

Грузия – «GRASS»,

Венгрия — «Atlatszo»,

Северная Македония — «MOST»,

Польша — Fakenews.pl,

Словакия — «Slovak Security Policy Institute»,

Украина – «Детектор медиа».

Джерело: infonavigator.com.ua

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