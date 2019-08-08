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"История 1945 года в Польше напоминает то, что случилось в Крыму в 2014": политзаключенный Сенцов написал статью для польского журнала

История 1945 года в Польше напоминает то, что случилось в Крыму в 2014: политзаключенный Сенцов написал статью для польского журнала

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал статью о польском кино для журнала "Новая Польша", где сравнил оккупацию Москвой Польши в 1945 году и Украины - в 2014.

Как информирует Цензор.НЕТ, статья оппубликована на сайте журнала "Новая Польша".

"Вещий фильм. ("Пепел и Амлаз". - Ред.) История, произошедшая в 1945 году в Польше напоминает то, что случилось в Крыму в 2014. Приходит некто сильный со своей армией и говорит, как вы теперь будете жить, прикрывая свои агрессивные действия словами о том, что он вас спас от реальных или мнимых врагов", - пишет в статье Сенцов.

Далее Олег Сенцов пишет, что большинство всегда инертное и всегда со всем соглашающееся, готовое принять что угодно, смириться с любой властью, лишь бы его не трогали, дали жрать и не поставили к стенке. Этому холодному большинству точно понятно, что любой протест изначально обречен на неудачу, поэтому благоразумнее промолчать и смириться.

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"Но такие не все. Не все готовы молчать и смиряться. Всегда найдется кто-то, кому не нужна сытая жизнь в загоне, кто выбирает свободную смерть на одиноком пустыре. И даже если герою суждено умереть, корчась от боли в куче мусора, в конце концов на свалке истории окажутся те, кто его погубил. А о нем снимут фильм - хороший фильм, который будет жить вечно", - пишет Сенцов о фильме Анджея Вайды "Пепел и Алмаз".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.

Источник: censor.net.ua

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