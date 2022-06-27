История одной операции кремля

По данным источника в одном из посольств рф, москва на дипломатическом фронте решила прибегнуть к новой тактике. С учётом того, что к сентябрю путин планирует заявить о своей "победе над фашизмом в Украине" и от наступательных действий перейти обороне оккупированных на тот момент территорий, диппредставительствам страны дано указание на официальных и неформальных встречах проталкивать "американский план мирного урегулирования в Украине".

Почему "американский"? Потому что свои "хотелки" в отношении Украины кремль легализовал через американское издание The National Interest. Среди предложенных изданием пунктов:

● Украина на конституционном уровне признает нейтралитет и отказывается от Крыма; а Россия отводит войска к позициям на 23 февраля 2022;

● До сентября в ОРДЛО проходит референдум по государственной принадлежности этих территорий;

● Украина разрывает какие-либо связи с НАТО, сокращает армию, уничтожает тяжелое вооружение.

А теперь смотрим, что это за "американское издание", которое, по утверждению росСМИ, "выразило чаяния американского народа". Фактически оно принадлежит Дмитрию Саймсу, возглавляющему исследовательское учреждение "Центр национальных интересов.

Саймс родился в Москве в 1947 году. Его усыновили россиянин Константин Симис, родившийся в Одессе, и российская адвокат Дина Каминская.

После учебы в МГУ и нескольких скандалов из-за его публичных выступлений, в 1973 году он с женой эмигрировал в США. По утверждению экс-агента КГБ Юрия Швеца, Саймс был намеренно инфильтрирован в Америку как советский шпион.

В США Саймс работал научным сотрудником в различных аналитических центрах, а также успел поработать внештатным корреспондентом в "Радио Свобода". Подружившись с экс-президентом США Никсоном, он возглавил в 1994 году новый исследовательский Центр национальных интересов.

В 2018 году Саймс стал соведущим программы "Большая игра" на российском государственном "Первом телеканале" совместно с пропагандистом Вячеславом Никоновым.

Специальная комиссия прокурора Роберта Мюллера, расследовавшая возможный сговор команды Трампа с российскими спецслужбами, выяснила, что Саймс поощрял советников и родственников экс-президента налаживать отношения с Кремлем.

В частности, по версии следствия Мюллера, Саймс рассказал зятю Трампа Джареду Кушнеру, что у россиян есть "грязный компромат" на семью Клинтонов, а потом всячески "топил" Байдена во время его соперничества с Трампом.

⁉️Теперь понятно откуда растут ноги? Кремль, в надежде на то, что на следующих выборах победит Трамп, с молчаливого согласия последнего активно начал использовать его команду для продвижения путинских нарративов в американскую политическую среду. В данном случае выдавая свои "хотелки" за "мирные инициативы американской общественности".

Но я оптимист. Если раньше Запад вполне мог проглотить подобную наживку, сейчас эту шитую белыми нитками информационную операцию КГБ видно за 100 морских миль. Поэтому она смело отправляется вслед за их же кораблём.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15159

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