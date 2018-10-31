История с «харьковским тортом»: школьницу поддержал певец Дзидзьо, вызвав неоднозначную реакцию Сети (ФОТО)

Украинский певец Дзидзьо решил поддержать харьковскую школьницу Диану, которая стала объектом насмешек одноклассников. Эта история известна как история про «харьковский торт». Оказалось, не все взрослые читатели истории рады узнать, что у школьницы появились сторонники и защитники.

Об этом в соцсети сообщила Алена Парфенова, которая поделилась публикацией.

«У Дианы все будет хорошо! «Харьковский торт» подорвал Сеть, было все - и возмущения, и обвинения, и разбор полетов, и поиск оправданий, и прощение и освобождение, но благодаря всем вам история буллинга не осталась без внимания, у кого-то произошли изменения в сознании, кто понял неотвратимость наказания, кто задумался. Но эту историю уж точно не удалось замолчать и мы, Родители SOS, искренне рады, что в Украине есть люди, которые точно знают ценность детства, а у Дианы все будет хорошо!», - написала она.

И вызвала ряд разнообразных комментариев. Среди них есть и негативные.

Ната Бочко : «Хтось мабуть від заздрості помре)))) Все буде добре в дівчинки!».

Володимир Дубно Ната Бочко не помре. Як торт не став поперек горлянки, а тут лише трішки жаба придушить))».

Инна Кулько Инна Викторовна: «девочке заплатили? скандал раздули для пиара?».

Инна Кулько: «Молодец) Попіарився сам, попіарив своє кіно) Безкоштовно)».

Вадим Зінчук : «Ну да, размазать все по стеклу, а потом расказывать "пра харашо". Из-за действий райно затопило школу и детей отправили раньше на каникулы, сейчас она не пригодна для учебы- 5 коментов. И тортик. Взрослые, я удивляюсь вашему убожеству. У наших детей никогда не будет " хорошо", потому что вы такие».

Roman Korsun: «Вадиме, куди вже нам до Вас - не зрівнятись. Можна було б просто порадіти за дівчину, але ж ні - Ви вище цього».

Oleg Portnoy: «Можно подумать, что те школы, которые НЕ затопило - они все прям сильно "пригодны для учебы" (с)».

Тетяна Доцяк: «Диана так готовилась к встрече, взяла с собой блокнотик с любимыми песнями DZIDZIO и так растерялась, что забыла попросить автоґраф). "Будешь у меня сидеть (в кино). С сегодняшнего дня Дианка моя коллега. Предлагаю не ссориться, а дружить, и если вы будете вежливыми, я обещаю заехать к вам в класс с подарками и несколько расскажу. Ссориться нельзя, будьте добрее, пожалуйста ", - сказал Михаил Хома. Диана в восторге. Пошла смотреть кино с DZIDZIO. Автоґраф done. добро победит».

Митрак Римма: «Я благодійник допомагаю дітям – сиротам, но я проти давати гроші в школі».

Дмитрий Семененко: «Класс!».

Си Іван: «Круть!».

Tetiana Halych: «Чудова новина!!!».

Катка Черниш: «Це саме те, що потрібно. Молодці всі, хто до цієї події причетний, ви робите колосальну роботу для майбутнього дівчинки і дітей України загалом. Велике дякую і уклін вам)

Володимир Дубно « Оце так . Не в грошах сила. А в правді. І за ким правда, той сильніше. Тому батьківська трійня чи трійка нервово курить в сторонці».

Александр Санников: «А я считаю что такой формат встречи тоже неправильный. Хома должен был сперва приехать в класс и провести беседу о дружбе,а уже после ехать с Дианой смотреть кино и не афишировать это мероприятие на весь фейсбук. Так было бы правильнее».

Алена Парфенова: «Должен? Кому должен?».

Наталия Сухан: «Рада за Діанку!!!».

Ирина Бойчук: «Настоящий мужской поступок!!».

Tetiana Halych: «здається хтось заздрить...».

Володимир Дубно Tetiana Halych: «хтось теж хоче посидіти на колінах у Дзідзьо))».

Daryush Andrusenko: «рад за Диану».

Марина Кубицкая: «Нагадали цю історію. Дзідзьомолодець».

Володимир Дубно Marina Kubitskaya: «та той дядько Фейсбук таки творить дива)».

Таня Курцева: «Респект».

Юлия Резник: «Алена Парфенова и Батьки SOS, Вы все молодцы!

DZIDZIO, респект!

Диане, радости и больше хороших людей вокруг!

Все буде добре!».

Наталья Сытник: «Супер».

Myroslava Iliuk: «Круто!!!».

Надія Грушецька: «Дуже класно! Щиро радію».

Лиана Гринцова вот это класс!».

Ирина Подольская вот это поступок! класс)))».

Svet Lana: «Вы молодцы!».

Виктория Бунтина: «Очень на душе посветлело после прочтения))Радостно за девочку)Спасибо)Добро всегда побеждает зло. Урррааа!!!».

Лилия Федорова: «Рады за девочку))))) главное что б она не вешала нос, в жизни могут встретиться такие люди как мамаша из тройки и учитель, нужно всегда держать нос к верху, переступила и пошла с улыбкой дальше)))))».

Катерина Зверева: «Супер новость!))».

Viktoryia Viktorovna: «Очень рада за Дианочку!!!».

Sergey Neyolov: «Молодец!

"Сваритися не можна, будьте добрішими, будь ласка"», - сказав Михайло Хома.

Леся В.В: «Світ не без добрих людей. Хай добро Діанці сіється і все на краще зміниться».

Дмитрий Попович: «Миша Хома очень принципиальный и открытый человек. Я не буду описывать в подробностях, но узнав перед кем петь, он отказался выступать, потеряв свой гонорар. Уважаю этого человека за его позицию! Рад за Дианку! Пусть на своём жизненном пути она встречает только добрых людей».

Елена Подолинная Дмитрий Попович: «не все так розово. Это я о певце, а не о девочке. Ей удачи, здоровья, комфорта».

Елена Еленова: «Уже вижу эту девочку в будущем - как минимум Министр образования!!!! Она полностью изменит всю систему !!!!».

Tetiana Halych: «іноді краще мовчати...».

Юлия Юлия: «Це - перемога!!!».

Наталия Глазунова: «"Знову про торт!", "скільки можна писати?", "поговорили й досить!", "суцільне бла-бла-бла, яке нічого не дає!" ДАЄ, ще і як ДАЄ. Респект адмінам, що не ведуться за "іним мнєнієм", респект небайдужим людям, що поширювали, коментували, тегали публічних людей та не дали цю справу тихесенько забути, "зам"яти". Не варто недооцінювати громадський розголос і кожен повтор тем, які комусь, можливо й намуляли, мають величезнє значення...».

Напомним, ученица 6-го класса харьковской школы № 151 Диана, которую унизили из-за отказа родителей участвовать в поборах и не угостили тортом, после инцидента стала получать сообщения с оскорблениями. Об этом сообщает Обозреватель.

"Некоторые пишут, что ты брехло, что ты такая-сякая, что Наталья Викторовна (представитель родительского комитета. – Ред.) на больничном из-за тебя. Я хочу отстаивать свое место и не плакать, доказать, что я сильная", - отметила она, передает ICTV. Но самое большое разочарование, что взрослые из этой истории так и не сделали выводов, говорит мама девочки.

"Не у меня надо просить прощения, а нужно при всем классе просить прощения у Дианы, это взрослый человек обидел ее, и он ее унизил", - подчеркнула она. Маму из родительской тройки - Наталью Викторовну, которая оказалась еще и учительницей информатики этой же школы, уволили, причем задним числом, заявили в райотделе образования.

"Никаких комментариев", - отрезала она журналистам. Напомним, ситуация с Дианой в школе вызвала скандал в сети. Девочку поставили к доске, пока остальным детям раздали по два куска торта, а мальчики из класса снимали, как она плачет.

Позже представитель родительского актива Наталья Толяренко извинилась и получила общественное порицание.

Источник: golos.ua

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