История с овцой в харьковском парке получила продолжение (ВИДЕО)

Овцу, которую ночью ловили в парке Горького в Харькове, днем 22 января заметили на улице Новгородской.

Как сообщают в соцсетях, животное пока никто не ловит. Напомним, накануне вечером в парке Горького прохожих напугало неожиданное появление овцы. Они вызвали патрульных, которые отправились прочесывать парк в поисках заблудившегося парнокопытного млекопитающего.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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