История США. Сегодня исполняется 50 лет "Уотергейтскому скандалу"

17 июня 1972 года, в разгар избирательной кампании в офисе Демократической партии США в вашингтонском комплексе «Уотергейт» полиция задержала пять человек, которые устанавливали подслушивающую аппаратуру. Среди взломщиков были бывшие агенты ЦРУ и сотрудники предвыборного штаба президента Ричарда Никсона.

В половину первого ночи с пятницы на субботу 17 июня 1972 года охранник комплекса «Уотергейт» Фрэнк Уиллс во время обхода обнаружил, что одна из дверей на лестнице открыта, а защелка замка залеплена клейкой лентой. Посчитав, что дверь в таком состоянии оставили уборщики, Уиллс снял ленту с замка, закрыл дверь и ушел на перерыв. Спустя час, в 01:47, Уиллс вернулся к подозрительной двери и снова обнаружил ее открытой, а замок опять залепленным лентой. Уиллс вызвал полицию и сообщил об ограблении; полицейские закрыли выходы из здания, включили в нём свет и прочесали этажи. В итоге в половину третьего ночи в штабе Демократической партии на шестом этаже были схвачены пятеро агентов.

Через два года Никсон уйдет в добровольную отставку, испугавшись импичмента за который выступали, в том числе и республиканцы. Следующий президент - Джеральд Форд (вице-президент Никсона) - через месяц после вступления в должность помиловал Никсона «за все преступления, которые тот мог совершить».

Источник: https://t.me/blacklampa/6335

Новости портала «Весь Харьков»