Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:41
Просмотров: 115

Истребители НАТО за год отшвырнули 130 российских самолетов над Балтикой

Истребители НАТО за год отшвырнули 130 российских самолетов над Балтикой

Дислоцированные в Литве и Эстонии истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования в сравнении с предыдущим годом в 2017 году сопроводили больше российских военных самолетов, летевших рядом с границами Балтийских стран, однако меньше, чем в 2015-ом. Об этом сообщает Минобороны Литвы, пишет Delfi.

В прошлом году натовские истребители сопроводили около 130 самолетов, летевших над Балтийским морем.

В 2016 году истребители взлетали около 110 раз, в 2015-м - около 160, а в 2014-м - около 140 раз.

Истребители разных стран НАТО дежурят по четыре месяца в миссии, что базируется на базах ВВС Литвы в Шауляй и в Эстонии - в Емаре.

Источник: delfi.lt

Фото: Reuters

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Элеонор» смертоносная, Франция борется с фейками, гимн НАТО. Дайджест 4 января
05.01.2018 12:12    143
Польша хочет разместить центр командования НАТО на своей территории
03.01.2018 08:31    93
За что боролся…
29.12.2017 09:49    300
США проанализируют военные связи РФ со странами Западных Балкан
28.12.2017 07:29    139
РУССКАЯ УГРОЗА. США увеличивают военные базы в Европе, чтобы сдержать агрессию России
21.12.2017 07:36    186
Украина обратится в НАТО насчёт сербских наёмников
20.12.2017 07:28    208
Доброе утро от Олега Пономаря
17.12.2017 10:00    353
Доброе утро от Олега Пономаря
14.12.2017 09:19    315
Трохи вранішніх новин від Деніса П'ятигорця
13.12.2017 09:35    226
Доброе утро от Олега Пономаря
13.12.2017 09:22    285
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 