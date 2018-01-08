Истребители НАТО за год отшвырнули 130 российских самолетов над Балтикой
Дислоцированные в Литве и Эстонии истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования в сравнении с предыдущим годом в 2017 году сопроводили больше российских военных самолетов, летевших рядом с границами Балтийских стран, однако меньше, чем в 2015-ом. Об этом сообщает Минобороны Литвы, пишет Delfi.
В прошлом году натовские истребители сопроводили около 130 самолетов, летевших над Балтийским морем.
В 2016 году истребители взлетали около 110 раз, в 2015-м - около 160, а в 2014-м - около 140 раз.
Истребители разных стран НАТО дежурят по четыре месяца в миссии, что базируется на базах ВВС Литвы в Шауляй и в Эстонии - в Емаре.
Источник: delfi.lt
Фото: Reuters