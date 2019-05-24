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Истребители США перехватили возле Аляски 6 военных самолетов РФ

Истребители США перехватили возле Аляски 6 военных самолетов РФ

В России говорят, что полет ракетоносцев Ту-95 был плановый и над нейтральными водами

20 мая американские истребители перехватили шесть военных самолетов России в международном воздушном пространстве западнее штата Аляска. Об этом заявили в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

Российские самолеты разделились на две группы. В первой - два стратегических бомбардировщика Ту-95, которые были перехвачены двумя американскими истребителями F-22. Во второй - два Ту-95 и два истребителя Су-35. На их перехват также поднялись F-22.

Пилоты США сопровождали самолеты-нарушители до тех пор, пока россияне не покинули район.

В Минобороны России уже заявили, что это был плановый полет четырех стратегических ракетоносцев Ту-95МС над якобы нейтральными водами Чукотского, Берингового, Охотского морей и вдоль побережья Аляски и Алеутских островов. Общая продолжительность полета составила более 12 часов.

Источник: liga.net

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Темы: россия, США

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