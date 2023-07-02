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ISW, 1 июля

ISW, 1 июля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates)

1 июля украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках линии фронта.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал, что украинские контрнаступательные операции продлятся дольше, чем ожидали некоторые западные наблюдатели.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русские могут инициировать преднамеренную утечку радиоактивных веществ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в рамках потенциальной российской стратегии по замораживанию войны.

Российские меры безопасности на мосту через Керченский пролив, вероятно, замедляют российскую логистику из России в оккупированный Крым.

Иран может направить технику и персонал в Россию, чтобы помочь построить завод в Республике Татарстан, который, как сообщается, будет производить иранские боевые беспилотники.

Украинские и западные источники продолжают сообщать о похищениях украинских детей и взрослых на оккупированных территориях.

#аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/19522

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