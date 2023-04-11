ISW, 10 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-10-2023)

● Пригожин продвигает свои политические устремления, стремясь получить контроль над политической партией.

● Путин может быть не в состоянии выполнять роль покровителя лоялистских фигур в той мере, в какой он это делал до полномасштабного вторжения в Украину.

● МИД РФ прямо отреагировало на критику со стороны Пригожина в СБ ООН, что стало первым случаем, когда госучреждение официально ответило на его критику. Это продолжение усилий Кремля по его дискредитации.

● Шойгу встретился с Лукашенко в Минске.

● Войска РФ атаковали на линии Сватово-Кременная, в Бахмуте (с небольшим успехом), на линии Авдеевка-Донецк.

● Пригожин раскритиковал усилия МО РФ по вербовке заключенных, вероятно, в попытке прорекламировать продолжающиеся кампании «Вагнера» по набору добровольцев.

● «Вагнер» продолжает совершать военные преступления, обезглавливая военнослужащих ВСУ в Бахмуте.

● Оккупационные власти продолжают депортировать детей в РФ.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/14795

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