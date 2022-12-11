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ISW, 10 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-10)

● The Times сообщила, что неназванный источник заявил, что Пентагон больше не настаивает на том, чтобы Украина воздерживалась от нанесения ударов по военным объектам в РФ, учитывая продолжающуюся российскую кампанию по систематическому уничтожению критически важной инфраструктуры Украины.

● Силы РФ атаковали украинскую инфраструктуру с использованием большего количества БПЛА иранского производства, чем в предыдущие недели.

● РФ все чаще привлекает чеченских чиновников и силы для управления административными режимами на оккупированных территориях.

● ВСУ наступали в направлении Сватово; и войска РФ, и ВСУ атаковали в районе Кременной.

● Силы РФ продолжали попытки продвинуться в сторону Бахмута и в районе Авдеевки-Донецка.

● РФ планирует запустить программы по подготовке детей к военной службе.

● Силы РФ в оккупированной Донецкой области реквизируют гражданское коммунальное оборудование для строительства оборонительных сооружений.

#война #аналитика #ISW

ISW, 10 декабря

ISW, 10 декабря

ISW, 10 декабря

ISW, 10 декабря

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7617

Новости портала «Весь Харьков»

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