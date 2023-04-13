ISW, 12 апреля
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-12-2023)
● Кремлевская кампания «русификации» в Украине отражается в РФ, поскольку она продолжает укреплять и усиливать откровенно националистические голоса и идеологии.
● Внутренние последствия принятия идеологии «русификации» проявляются в ответах российских властей и видных российских блогеров этническим меньшинствам в РФ.
● Эти внутренние ответвления «русификации» по иронии судьбы продолжают возлагать бремя военных действий на те сообщества, которые они маргинализируют.
● Русское националистическое сообщество продолжает прославлять зверства и выступать за расширение жестокости.
● Войска РФ атаковали в районе Кременной, Бахмута и Авдеевки-Донецка.
● РФ продолжает строительство оборонительных сооружений на юге и в Крыму.
● РФ продолжает продвигать закон, направленный на повышение эффективности выдачи повесток и пресечение уклонения от призыва.
● Украинский центр сопротивления опубликовал отчет о масштабах депортации украинских детей с Донбасса в РФ.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/14902