ISW, 12 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-12)

● Войска РФ продолжают консолидировать свои силы на востоке Украины.

● Цена войны в Украине, вероятно, продолжит подрывать геополитические кампании Путина по всему миру.

● МО РФ официально опровергло слухи о том, что начальник Генштаба РФ генерал Герасимов был или скоро будет заменен.

● Украина намерена продолжить контрнаступления зимой 2022–2023 годов после того, как сильные морозы позволят вести маневренную войну.

● Силы РФ продолжали ограниченные атаки в районе Сватово и Кременной, в то время как ВСУ наносили ракетно-артиллерийские удары по тылам в Луганской области.

● Силы РФ атаковали в районах Бахмут и Авдеевка-Донецк и оборонялись к юго-западу от Донецка.

● ВСУ продолжали наносить удары по военным объектам и логистическим узлам РФ вдоль важнейших линий коммуникаций на юге Украины.

● Войска РФ укрепляют северные пляжи Крыма.

● РФ может не хватать возможностей инфраструктуры для поддержки своих войск в Крыму.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7730

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