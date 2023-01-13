ISW, 12 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-12-2023)● Даже если войска РФ имели какой-то успех в Соледаре 11 января, это вряд ли предвещает окружение Бахмута.

● Путин, вероятно, ищет козла отпущения за технические и технологические проблемы оборонной промышленности РФ, и сохраняет нереалистичные ожидания относительно её способности быстро восполнить потери.

● Украинская разведка подтвердила, что высшее военное руководство РФ готовится к серьезным военным реформам в следующем году.

● Войска РФ и ВСУ наступали на линии Сватово-Кременная.

● Войска РФ наступали в районе Бахмута, Авдеевки и западнее Донецка.

● Оккупационные власти могут готовиться к массовой депортации граждан Украины в РФ.

● Российские военкоматы могут повысить призывной возраст уже в весеннем призывном цикле.

● Главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков прибыл в Беларусь, чтобы руководить учениями российско-белорусской региональной группировка войск.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9606

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