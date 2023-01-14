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ISW, 13 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-13-2023)

● МО РФ сообщило, что войска РФ захватили Соледар вечером 12 января.

● Первоначальное заявление МО (в котором группа «Вагнер» не упоминалась) вызвало значительную негативную реакцию в российском инфопространстве, что вынудило МО опубликовать второе заявление со ссылкой на «Вагнер».

● Пригожин, вероятно, стремится использовать победу в Соледаре, чтобы поднять свой авторитет в РФ.

● Возможно, Путин принимает меры по формированию кадров лояльных Путину и МО РФ блогеров, чтобы подорвать усилия Пригожина по самоутверждению.

● Реакция российских официальных лиц на россиян, бежавших за границу еще больше раскалывает Кремль и провоенное сообщество.

● Силы РФ атаковали вдоль линии Сватово-Кременная, в то время как ВСУ наступали в районе Кременной.

● Войска РФ наступали в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки.

● Украинская разведка сообщила, что российские силы стремятся довести численность личного состава до 2 млн к неустановленной дате.

#война #аналитика #ISW

ISW, 13 января

ISW, 13 января

ISW, 13 января

ISW, 13 января

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9652

Новости портала «Весь Харьков»

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