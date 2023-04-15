ISW, 14 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-14-2023)

● Кремль пытается представить РФ равноправным партнером Китая в области обороны в преддверии визита министра обороны Ли Шанфу.

● Пригожин создает информационные условия, чтобы использовать военную неудачу РФ в случае успеха украинского контрнаступления.

● Путин, вероятно, проведет свою ежегодную июньскую пресс-конференцию в начале июня 2023 года.

● Госдума активизирует свои усилия по цензуре деятелей культуры, бежавших из РФ и критикующих войну, вероятно, направленные на поощрение внутренней самоцензуры.

● Силы РФ наступали в районе Кременной, в то время как ВСУ наносили удары по тылам в Луганской области.

● Войска РФ атаковали в Бахмуте и на линии Авдеевка-Донецк.

● РФ продолжает подвергать опасности ЗАЭС на фоне продолжающихся усилий по установлению контроля над ней.

● По сообщениям, Кремль продолжает использовать ЧВК и националистические сети для поддержки своих кампаний по формированию сил.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15026

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