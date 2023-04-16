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ISW, 15 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-15-2023)

● Российское информационное пространство рассматривает демографические изменения в РФ таким образом, что это указывает на то, что националистические идеологии, лежащие в основе войны в Украине, будут и впредь оказывать влияние внутри страны.

● Партия Путина «Единая Россия» объявила о своем намерении завербовать российских военнослужащих, которые служили на Украине, в качестве кандидатов на выборах в 2023 и 2024 годах, вероятно, в попытке зарекомендовать себя как провоенная партия.

● Силы РФ атаковали в районе Кременной и, возможно, готовятся к обороне на купянском направлении; наступали в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.

● Оппозиционный источник в РФ сообщил, что глава ЛНР Леонид Пасечник 14 апреля подписал указ, разрешающий весенний и осенний призыв на военную службу в оккупированной Луганской области.

● ФСБ, вероятно, причастна к усилиям по преследованию украинской молодежи на оккупированных территориях.

ISW, 15 апреля

ISW, 15 апреля

ISW, 15 апреля

ISW, 15 апреля

ISW, 15 апреля

ISW, 15 апреля

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15059

Новости портала «Весь Харьков»

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