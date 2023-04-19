ISW, 18 апреля

(https://www.understandingwar.org/)

● Путин продолжал изображать из себя лидера военного времени в ожидании контрнаступления ВСУ во время своего визита в оккупированные Херсонскую и Луганскую области.

● Визит Путина, вероятно, имел целью публично определить козлов отпущения перед украинскими контрнаступлениями.

● Демонстративные встречи Путина с Теплинским, Макаревичем и Лапиным, вероятно, подтверждают еще одну смену в военном командовании и, возможно, в Кремле.

● Шойгу и министр обороны Китая Ли Шанфу встретились 18 апреля в Москве, чтобы обсудить вопросы стратегического партнерства и военного сотрудничества.

● Госдума России одобрила ряд поправок в Уголовный кодекс РФ, направленных на поощрение внутренней самоцензуры и на репрессии.

● Ежегодное шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы отменено, вероятно, в попытке уменьшить публичное обсуждение потерь.

● Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово-Кременная, в Бахмуте, на линии Авдеевка-Донецк.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15222

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