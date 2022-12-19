ISW, 18 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-18)

● ГУР сообщил, что российские военные получили новую партию БПЛА иранского производства и продолжают переговоры с Ираном о приобретении баллистических ракет.

● На линии Сватово-Кременная продолжались позиционные бои.

● Бои продолжались на окраинах Бахмута и вокруг него. МО РФ заявило, что российские войска захватили Яковлевку к северо-востоку от Соледара.

● ВСУ выбили российские войска с давно удерживаемых позиций возле Бахмута.

● Войска РФ передислоцируют части с левого берега Днепра в Херсонской области, но еще слишком рано говорить о том, выводятся ли российские войска.

● Генштаб Украины сообщил, что 16 декабря украинские силы нанесли удары по 2 скоплениям российских войск и 2 складам боеприпасов в Запорожской области, ранив 150 человек и уничтожив 10 единиц техники. Мэр Мелитополя Украины Иван Федоров заявил, что войска РФ укрепляют Мелитополь надолбами.

● РФ продолжает бороться с острой нехваткой медперсонала и материалов.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8107

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