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ISW, 18 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-18-2023)

● Пригожин и другие известные в России люди создают новое пространство для критики Путина, не опасаясь возмездия.

● Российские войска контратаковали, чтобы вернуть утраченные позиции у Кременной.

● Российские войска наступали в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка.

● МО России продолжает попытки преуменьшить роль группы «Вагнер» в заявленных тактических достижениях в районе Соледара.

● Украинские официальные лица указали, что российские силы концентрируются в Запорожской области, возможно, для масштабных оборонительных или наступательных действий.

● Все более широкое использование российскими войсками зажигательных боеприпасов для обстрелов на юге Украины подтверждает недавнюю оценку ISW о том, что российские силы, вероятно, столкнутся с нехваткой обычных артиллерийских снарядов.

● Украинские и российские источники продолжали указывать на то, что власти РФ, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации.

#война #аналитика #ISW

ISW, 18 января

ISW, 18 января

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9925

Новости портала «Весь Харьков»

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