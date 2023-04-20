ISW, 19 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-19-2023)

● ФСБ, похоже, проводит масштабную перестройку внутренних органов безопасности.

● Анна Маляр сообщила, что ВСУ уже проводят некоторые контрнаступательные действия.

● РФ продолжает использовать беспилотники «Шахед» и другие малоточные системы, чтобы компенсировать сокращение запасов высокоточного оружия.

● Войска РФ атаковали в районе Кременной, в Бахмуте и его окрестностях, на линии Авдеевка-Донецк и в западной части Донецкой области.

● Источники в РФ утверждали, что ВСУ провели ограниченные наземные атаки в Запорожской области.

● РФ продолжает подготовку к отправке электронных повесток и созданию электронного реестра военнообязанных.

● Депутат Госдумы предложил законопроект, расширяющий условия контракта для подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии и устанавливающий условия мобилизации резервистов Росгвардии.

● Оккупационные власти продолжают усилия по дальнейшей интеграции оккупированных территорий в российскую экономическую систему.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15283

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