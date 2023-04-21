19 конгресменів-республіканців надіслали Байдену листа, де закликали його припинити допомагати Україні

Нічого кардинально нового вони не сказали: допомога Україні призведе лише до ще більшої ескалації війни та насильства, загроза прямого зіткнення з росією росте, і взагалі — ця війна не в інтересах США.

Серед тих, хто підписав лист, є скандально відомі персони: Тейлор Ґрін, яка є антисеміткою і прихильницею теорії змов; Ренд Пол, який блокував допомогу Україні; а також Пол Госар, який вірить, що війна закінчиться, коли українці перестануть оборонятися.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/30933

Новости портала «Весь Харьков»