ISW, 20 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-20)

● ГУР сообщило, что спецслужбы РФ планируют фальшивые атаки на объекты инфраструктуры Беларуси, чтобы заставить её вступить в войну.

● Бои на линии Сватово-Кременная продолжаются; на их ход влияют погодные условия.

● С начала контрнаступления на востоке ВСУ освободили 12 населенных пунктов в Луганской области.

● МО РФ заявило о нанесении удара по скоплению украинских войск в районе Новоселовского Луганской области. Ранее оно заявляло об отражении атак ВСУ на него, и это может свидетельствовать о том, что ВСУ продвинулись к Новоселовскому.

● Войска РФ продолжали атаковать на бахмутском, авдеевском и западно-донецком направлениях.

● РФ продолжала перебрасывать часть сил с левого берега Днепра на другие оперативные направления, но сохраняла значительное присутствие сил на юге Херсонской области.

● Обстрелы повредили инфраструктуру ЗАЭС.

● В РФ продолжали мобилизационные мероприятия на фоне сообщений о продолжающемся сопротивлении.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6481

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