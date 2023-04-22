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ISW, 21 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-21-2023)

▪️РФ использовала новую партию беспилотников Shahed для нанесения ударов по Украине 3-й день подряд, впервые за 25 дней нанеся удар по Киеву.

▪️Сообщается, что командующий Балтийским флотом России адмирал Виктор Лиина принял командование Тихоокеанским флотом РФ после завершения учений в Тихом океане.

▪️«Клуб разгневанных патриотов» обвинил Пригожина в поддержке усилий по замораживанию войны.

▪️Путин подписал закон, направленный на поддержку усилий Кремля по установлению условий для внутренних репрессий и смещения впавших в немилость чиновников.

▪️Войска РФ атаковали на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута (но еще не завершили обход города), на линии Авдеевка-Донецк и в западной части Донецкой области.

▪️Источники РФ утверждали, что ВСУ заняли позиции на левобережье Херсонской области.

▪️Субъекты РФ формируют новые добровольческие формирования.

▪️РФ расширяет логистические возможности и меры безопасности на Арабатской стрелке.

#война #аналитика #ISW

ISW, 21 апреля

ISW, 21 апреля

ISW, 21 апреля

ISW, 21 апреля

ISW, 21 апреля

ISW, 21 апреля

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15409

Новости портала «Весь Харьков»

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