ISW, 22 сентября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-22)

● Подход Кремля к мобилизации может дать нужные цифры, но вряд ли приведет к созданию эффективных сил и вызывает значительную негативную реакцию.

● Кремль не выполняет обещанных им условий частичной мобилизации.

● На местах мобилизуют мужчин независимо от их пригодности и много нерусских.

● Кремль преуменьшает значение обмена пленными с Украиной.

● Переговоры с МАГАТЭ вокруг ЗАЭС вряд ли улучшат ситуацию на станции.

● ВСУ продолжили наступление на северо-востоке.

● ВСУ хранили молчание в отношении украинских атак на Юге и подтвердили, что украинские силы проводят операцию по разрушению логистики РФ.

● Войска РФ атаковали в Донецкой области.

● Силы РФ не атаковали к западу от Гуляйполя и продолжали обычные обстрелы.

● Оккупанты спешно создают условия для проведения «референдумов» об аннексии 23-27 сентября.

● РФ создала избирательные участки на своей территории якобы для того, чтобы позволить «голосовать» перемещенным лицам.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/3229

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