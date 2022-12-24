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ISW, 23 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-23)

● ISW оценивает, что Кремль создает условия для возобновления наступления из Беларуси, возможно, направленного на Киев. Кремль может проводить информоперацию или фактически это готовить, что маловероятно, но возможно.

● Военблогеры муссируют возможность наступления из РБ в зимне-весенний период.

● РФ более четко обрисовывает условия для наступления на северо-западе Луганской области.

● Сообщается, что Зеленский готовится представить мирный план в феврале 2023.

● Возобновление публичных выступлений Путина свидетельствует о том, что он стал больше беспокоиться о своей популярности и имидже в РФ.

● 22-23 декабря войска РФ провели как минимум две боевые разведывательные операции на севере и северо-востоке Украины.

● ВСУ добились тактических успехов к востоку и югу от Бахмута за последние 72 часа.

● Кремль усиливает цензуру, чтобы заглушить опасения по поводу расширения ВС РФ и 2-й волны мобилизации.

#война #аналитика #ISW

ISW, 23 декабря

ISW, 23 декабря

ISW, 23 декабря

ISW, 23 декабря

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8429

Новости портала «Весь Харьков»

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