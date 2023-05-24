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ISW, 23 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-23-2023)

▪️Власти РФ завершили «контртеррористическую» операцию в Белгородской области и заявили, что 23 мая нанесли поражение Русскому добровольческому корпусу (РДК) и Легиону «Свобода России» (ЛСР) в регионе.

▪️По состоянию на 23 мая силы РФ, вероятно, оттеснили силы РДК и ЛСР как минимум к приграничному поселку Козинка и, возможно, за пределы территории РФ.

▪️В РФ, не предоставляя подтверждений, утверждали, что украинские силы проводили рейды через границу 23 мая.

▪️Темпы боев на бахмутском направлении снизились на фоне продолжающихся украинских контрударов на флангах Бахмута.

▪️Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска, на линии Сватово-Кременная и Авдеевка-Донецк; продолжали оборонительные операции на юге Украины.

▪️Помилованные зеки из «Вагнера» продолжают совершать преступления в РФ после окончания контрактов.

▪️Оккупационные власти Запорожской области объявили о начале предварительного голосования за правящую партию «Единая Россия».

#война #аналитика #ISW

ISW, 23 мая

ISW, 23 мая

ISW, 23 мая

ISW, 23 мая

ISW, 23 мая

ISW, 23 мая

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17249

Новости портала «Весь Харьков»

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