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ISW, 23 сентября

ISW, 23 сентября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-23)● Усилия РФ по частичной мобилизации страдают от серьезных и системных проблем, вызывают народное недовольство и ведут к созданию мобилизованного резерва, неспособного выполнить задачи, поставленные перед ним Путиным.

● Протесты и нападения на призывные пункты произошли по всей РФ в первые 48 часов после объявления мобилизации.

● ВСУ продолжали наступление севернее и северо-западнее Лимана.

● ВСУ продолжают на Юге кампанию по разрушению логистики РФ и сохраняют молчание относительно продвижения там.

● Силы РФ продолжали безуспешно атаковать в районе Бахмута и северо-западнее Донецка.

● ВСУ сбили БПЛА иранского производства Mohajer-6 недалеко от Одессы.

● Оккупационные власти начали фиктивные референдумы об аннексии с принуждения и фальсификации данных о явке.

● Оккупанты оставались в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить нападения партизан на избирательные участки и государственные учреждения.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/3291

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