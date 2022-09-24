ISW, 23 сентября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-23)● Усилия РФ по частичной мобилизации страдают от серьезных и системных проблем, вызывают народное недовольство и ведут к созданию мобилизованного резерва, неспособного выполнить задачи, поставленные перед ним Путиным.
● Протесты и нападения на призывные пункты произошли по всей РФ в первые 48 часов после объявления мобилизации.
● ВСУ продолжали наступление севернее и северо-западнее Лимана.
● ВСУ продолжают на Юге кампанию по разрушению логистики РФ и сохраняют молчание относительно продвижения там.
● Силы РФ продолжали безуспешно атаковать в районе Бахмута и северо-западнее Донецка.
● ВСУ сбили БПЛА иранского производства Mohajer-6 недалеко от Одессы.
● Оккупационные власти начали фиктивные референдумы об аннексии с принуждения и фальсификации данных о явке.
● Оккупанты оставались в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить нападения партизан на избирательные участки и государственные учреждения.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/3291