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ISW, 24 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-24-2023)

▪️Дискуссии о потерях русских в Бахмуте перенасытили провоенное информационное пространство и заглушают любой оставшийся положительный информационный эффект от "взятия" города.

▪️Пригожин, вероятно, использует свой авторитет, чтобы усилить атаки на российский военный истеблишмент.

▪️Кремль продолжает попытки представить РФ как страну, имеющую важные дипломатические партнерские отношения.

▪️В РФ продолжали реагировать на ограниченный рейд Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России» в Белгородскую область.

▪️Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска, на рубеже Сватово-Кременная, на окраинах Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.

▪️Силы РФ продолжают бомбить украинские позиции на юге Украины авиабомбами ФАБ-500.

▪️Шойгу заявил, что более 120 000 военнослужащих РФ прошли подготовку с начала вторжения в Украину.

▪️Совфед одобрил закон о проведении выборов на оккупированных территориях.

#война #аналитика #ISW

ISW, 24 мая

ISW, 24 мая

ISW, 24 мая

ISW, 24 мая

ISW, 24 мая

ISW, 24 мая

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17301

Новости портала «Весь Харьков»

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