ISW, 25 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-25-2023)

● РФ и Беларусь подписали соглашения, о подготовке к размещению тактического ядерного оружия в Беларуси в рамках закрепления военного контроля РФ над Беларусью.

● Путин встретился с лидерами государств-членов Евразийского экономического союза и несколькими другими главами государств, что расширит возможности уклонения от санкций.

● Губернатор Белгородской области Гладков объявил, что в области создано 7 батальонов теробороны.

● В ночь с 24 на 25 мая РФ нанесла ещё один массированный удар БПЛА «Шахед» по Украине.

● Путин продолжил попытки изобразить РФ в качестве эффективного международного игрока, выступая посредником в переговорах между премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым.

● Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска, южнее Кременной, на линии Авдеевка-Донецк и вокруг Бахмута, поскольку «Вагнер», якобы, начал отход из прифронтовых районов города.

● РФ утверждала, что сбила 6 беспилотников над Крымом.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17370

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