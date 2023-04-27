Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:08
Просмотров: 51

ISW, 26 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-26-2023)

● РФ продолжает преднамеренную кампанию по депопуляции на оккупированных территориях, чтобы облегчить заселение украинских территорий русскими.

● Конкуренция среди российских ЧВК, вероятно, обостряется.

● Кремль продолжает меры по кодификации условий для внутренних репрессий.

● Комментарии российских официальных лиц и видных фигур в инфопространстве, продолжают подчеркивать всепроникающую тревогу по поводу возможного контрнаступления Украины.

● Си Цзиньпин прямо признал суверенитет и независимость Украины, заявив, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности являются основой украинско-китайских отношений в разговоре с Зеленским.

● Кремль, вероятно, пытается убедить Армению в том, что она является надежным партнером. Кремль может пытаться использовать призывников для миротворческих операций в Карабахе и сохранения отношений с Арменией и другими государствами-членами ОДКБ.

● Войска РФ продвинулись в Бахмуте и к северу от Авдеевки.

#война #аналитика #ISW

ISW, 26 апреля

ISW, 26 апреля

ISW, 26 апреля

ISW, 26 апреля

ISW, 26 апреля

ISW, 26 апреля

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15649

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як вшанувати героїв?
Сегодня 08:25    5
У Буданова продукти купують у середньому на 40% дешевше, ніж у Резнікова – дані тендеру
Сегодня 08:14    42
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно
Сегодня 08:01    63
рашисти вночі вдарили по Миколаєву: що відомо на даний момент
Сегодня 07:55    72
«Я вот сейчас комиссию прохожу...И если все получится, я в суд на них подам»
Сегодня 07:52    72
369 тысяч российских военных воюют против Украины
Сегодня 07:43    63
Головні новини за день від Forbes
Сегодня 07:40    70
Bloomberg: розмова Сі Цзіньпіна з Зеленським - це не обов’язково прорив
Сегодня 07:32    68
2 посыла "китайского звонка"
Сегодня 07:27    101
Захисники українського неба знищили новий експериментальний російський БпЛА "Мерлін-ВР"
Сегодня 07:23    75
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 