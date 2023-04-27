ISW, 26 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-26-2023)

● РФ продолжает преднамеренную кампанию по депопуляции на оккупированных территориях, чтобы облегчить заселение украинских территорий русскими.

● Конкуренция среди российских ЧВК, вероятно, обостряется.

● Кремль продолжает меры по кодификации условий для внутренних репрессий.

● Комментарии российских официальных лиц и видных фигур в инфопространстве, продолжают подчеркивать всепроникающую тревогу по поводу возможного контрнаступления Украины.

● Си Цзиньпин прямо признал суверенитет и независимость Украины, заявив, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности являются основой украинско-китайских отношений в разговоре с Зеленским.

● Кремль, вероятно, пытается убедить Армению в том, что она является надежным партнером. Кремль может пытаться использовать призывников для миротворческих операций в Карабахе и сохранения отношений с Арменией и другими государствами-членами ОДКБ.

● Войска РФ продвинулись в Бахмуте и к северу от Авдеевки.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/15649

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