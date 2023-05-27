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ISW, 26 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-26-2023)

▪️Пригожин заявил, что «Вагнер» продолжает сдавать позиции в Бахмуте МО РФ и отходить из города.

▪️Украинские источники утверждают, что силы «Вагнера» все еще присутствуют в Бахмуте и что темп российских наступательных операций вокруг города продолжает снижаться.

▪️Продолжение успешных ограниченных контратак ВСУ на флангах Бахмута может осложнить операции РФ в Бахмуте.

▪️25 и 26 мая РФ нанесла крупномасштабный удар ракетами и БПЛА по территории Украины.

▪️Кремль, вероятно, возобновляет информационную кампанию с целью заставить Запад принудить Украину пойти на уступки.

▪️25 мая «Вагнер» обменял 106 украинских военнопленных на неустановленное количество российских военнопленных; возможно, независимо от МО РФ.

▪️Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска, на линии Сватово-Кременная, на фронте Авдеевка-Донецк.

▪️РФ продолжает формировать новые добровольческие части для защиты регионов, граничащих с Украиной.

#война #аналитика #ISW

ISW, 26 мая

ISW, 26 мая

ISW, 26 мая

ISW, 26 мая

ISW, 26 мая

ISW, 26 мая

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17446

Новости портала «Весь Харьков»

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