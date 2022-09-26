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ISW, 26 сентября

ISW, 26 сентября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-25)● ВСУ атакуют российские позиции в районе Карповки, Нового, Редкодуба и Новосергеевки в Донецкой области.

● ВСУ освободили город Шевченко в Донецкой области.

● ВСУ контролируют Малиевку в Харьковской области.

● В РФ утверждают, что 25 сентября русские нанесли удары по штаб-квартире ОК «Юг» в Одессе с помощью беспилотников «Шахед-136». Украина сообщила об ударах российских БПЛА по Одессе, но не сообщила о том, что штаб ОК «Юг» был целью какого-либо из них.

● Украинский Генштаб сообщил, что российские контрактники в Запорожской области были проинформированы о том, что условия их контрактов больше не актуальны и что срок и условия их службы остаются на усмотрение командования. Генштаб также заявил, что власти РФ говорят мобилизованным в Севастополе, что они будут служить всё время «специальной военной операции», и что российские военные направляют мобилизованных непосредственно в боевые части без дополнительной подготовки.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/3371

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