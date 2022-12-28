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ISW, 27 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-27)

● Лавров заявил, что Кремль будет продолжать искать военное решение до тех пор, пока США не примут его требования и не заставят Украину сделать то же самое.

● Лавров заявил, что Россия не может работать над какими-либо договоренностями с Западом из-за предполагаемых провокаций.

● Кремль, скорее всего, продолжит информационные операции, чтобы заставить Запад пойти на упреждающие уступки и заставить Украину вести переговоры.

● Кремль все активнее интегрирует избранных блогеров в свои информкампании, пытаясь восстановить доминирующее положение в информпространстве.

● ВСУ добились больших успехов на северо-востоке Украины, чем ранее оценивала ISW.

● Силы РФ могут приблизиться к кульминации в районе Бахмута в наступлении там и в районе Авдеевка-Донецк.

● Силы РФ продолжают укрепляться на юге Украины.

● Кремль продолжает публично наказывать дезертиров и саботажников.

● Активизируется депортация детей с оккупированных территорий в РФ.

#война #аналитика #ISW

ISW, 27 декабря

ISW, 27 декабря

ISW, 27 декабря

ISW, 27 декабря

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8606

Новости портала «Весь Харьков»

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