ISW, 27 января
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-27-2023)
● По сообщению Bloomberg Путин готовит новое наступление, чтобы перехватить инициативу, которое может начаться уже в феврале или марте.
● Кремль подтвердил, что Путин выдает упреждающее помилование осужденным, которые участвуют в российских операциях в Украине.
● РФ опровергла сообщения о взрывах возле ЗАЭС 26 января.
● Военное командование РФ ограничивает доступ военблогеров на передовую, чтобы восстановить контроль над российским инфопространством в преддверии нового наступления. Эти ограничения — если они запланированы — вероятно, являются частью усилий начальника Генштаба РФ Герасимова по профессионализации ВС РФ.
● 26 и 27 января ВСУ наступали в районе Кременной.
● Войска РФ атаковали вокруг Бахмута и на западе Донецкой области.
● В РФ не сообщали о том, что 27 января её войска наступали в Запорожской области.
● В РФ заявили, что призывной возраст не изменится в предстоящем весеннем призывном цикле 2023 года.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/c/1226880919/10440