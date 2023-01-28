ISW, 27 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-27-2023)

● По сообщению Bloomberg Путин готовит новое наступление, чтобы перехватить инициативу, которое может начаться уже в феврале или марте.

● Кремль подтвердил, что Путин выдает упреждающее помилование осужденным, которые участвуют в российских операциях в Украине.

● РФ опровергла сообщения о взрывах возле ЗАЭС 26 января.

● Военное командование РФ ограничивает доступ военблогеров на передовую, чтобы восстановить контроль над российским инфопространством в преддверии нового наступления. Эти ограничения — если они запланированы — вероятно, являются частью усилий начальника Генштаба РФ Герасимова по профессионализации ВС РФ.

● 26 и 27 января ВСУ наступали в районе Кременной.

● Войска РФ атаковали вокруг Бахмута и на западе Донецкой области.

● В РФ не сообщали о том, что 27 января её войска наступали в Запорожской области.

● В РФ заявили, что призывной возраст не изменится в предстоящем весеннем призывном цикле 2023 года.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/c/1226880919/10440

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