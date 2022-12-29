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ISW, 28 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-28)

● Российское наступление на Бахмут, вероятно, достигло кульминации.

● Силы РФ, похоже, готовятся к решительному наступлению в Луганской области и вряд ли будут проводить новое наступление в Запорожской области этой зимой.

● Кремль продолжает демонстрировать, что у РФ нет искреннего намерения вести переговоры с Украиной, настаивая на том, чтобы Украина согласилась с незаконными аннексиями.

● Кремль продолжает преподносить передачу США систем ПВО Patriot как эскалацию, но в результате РФ не будет преднамеренно стремиться к эскалации до крупного конфликта с НАТО.

● ВСУ продолжали наступать в направлении Кременной, а войска РФ продолжали контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции.

● Войска РФ атаковали в районе Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области.

● Войска РФ продолжали оборонительные и ротационные действия в Херсонской и Запорожской областях.

● Кремль утвердил дополнительные средства на развитие укреплений.

#война #аналитика #ISW

ISW, 28 декабря

ISW, 28 декабря

ISW, 28 декабря

ISW, 28 декабря

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8678

Новости портала «Весь Харьков»

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