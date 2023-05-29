ISW, 28 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-28-2023)

▪️В ночь с 27 на 28 мая российские силы нанесли крупнейший удар беспилотника «Шахед» по Украине с начала войны.

▪️Пригожин заявил, что операции «Вагнера» в Бахмуте могут продлится до 5 июня.

▪️Темпы операций РФ вокруг Бахмута остаются низкими.

▪️Пригожин, похоже, снова подорвал авторитет Путина. Возможно, он нападает на Путина за то, что тот не дал Пригожину обещанную награду за захват Бахмута.

▪️Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска, на линии Сватово-Кременная, на линии Авдеевка-Донецк.

▪️Силы РФ продолжали обстреливать районы на юге Украины.

▪️Министерство обороны Великобритании МО заявило, что Россия теперь требует от российских граждан дополнительных жертв для поддержки военных действий.

▪️Российские оккупационные власти продолжают насильно депортировать украинских детей в Россию под видом летних лагерей.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17556

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