ISW, 28 мая
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-28-2023)
▪️В ночь с 27 на 28 мая российские силы нанесли крупнейший удар беспилотника «Шахед» по Украине с начала войны.
▪️Пригожин заявил, что операции «Вагнера» в Бахмуте могут продлится до 5 июня.
▪️Темпы операций РФ вокруг Бахмута остаются низкими.
▪️Пригожин, похоже, снова подорвал авторитет Путина. Возможно, он нападает на Путина за то, что тот не дал Пригожину обещанную награду за захват Бахмута.
▪️Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска, на линии Сватово-Кременная, на линии Авдеевка-Донецк.
▪️Силы РФ продолжали обстреливать районы на юге Украины.
▪️Министерство обороны Великобритании МО заявило, что Россия теперь требует от российских граждан дополнительных жертв для поддержки военных действий.
▪️Российские оккупационные власти продолжают насильно депортировать украинских детей в Россию под видом летних лагерей.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/17556